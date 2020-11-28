И том, что в мире распространилась «итальянская мутация» коронавируса, который стал значительнее заразнее, чем вариант из Уханя, рассказал немецкий вирусолог Александер Кекуле.

Как сообщает ТАСС, с итальянским вариантом мутации вируса связаны 99,5 % всех случаев заражения.

— «Вирус, который сейчас свирепствует в мире, — это не вирус из [китайского города] Уханя. Это вирус из Северной Италии, — цитирует Кекуле газета Weser-Kurier.

Данная мутация из Северной Италии гораздо заразнее, чем коронавирус из Уханя.

Напомним, что первые вспышки COVID-19 были зарегистрированы в мире в конце 1029 года. Позже, в марте 2020 года была объявлена пандемия коронавируса.