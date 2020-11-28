Число жертв коронавируса в Воронежской области достигло 845 человек по состоянию на утро 28 ноября.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За сутки от COVID-19 скончались 17 воронежцев.

У 344 жителей области подтвержден коронавирус за минувший день.

Ранее сообщалось, что 27 ноября от COVID-19 скончался депутат областной Думы от Лискинского района, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар» Виталий Круглик.

Немецкие вирусологи сообщили, что в мире распространилась «итальянская мутация» коронавируса, который стал значительнее заразнее, чем вариант из Уханя. С итальянским вариантом мутации вируса связаны 99,5 % всех случаев заражения.

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