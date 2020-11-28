За сутки в Воронежской области от коронавируса скончались 17 человек
Число жертв коронавируса в Воронежской области достигло 845 человек по состоянию на утро 28 ноября.
Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За сутки от COVID-19 скончались 17 воронежцев.
У 344 жителей области подтвержден коронавирус за минувший день.
Ранее сообщалось, что 27 ноября от COVID-19 скончался депутат областной Думы от Лискинского района, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар» Виталий Круглик.
Немецкие вирусологи сообщили, что в мире распространилась «итальянская мутация» коронавируса, который стал значительнее заразнее, чем вариант из Уханя. С итальянским вариантом мутации вируса связаны 99,5 % всех случаев заражения.
Фото pixbay.com
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