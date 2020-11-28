На сайте правительства РФ появилась информация о том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что получить инвалидность в нашей стране станет проще.

В данный момент, подтверждающим группу, необходимо проходить медико-социальную экспертизу, направление на которую выдает поликлиника, указывая данные о результатах медобследований. Однако, если в направлении указан неполный перечень обследований, инвалиду нужно повторно запрашивать данные в поликлинике. Теперь же, согласно постановлению, специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать у поликлиники недостающие сведения. Более того, возврат направлений из бюро в поликлинику должен длиться не более трех дней, а поликлиника должна будет дополнить перечень в течение 14 дней.

Эти правила начнут действовать, когда отменят временный порядок оформления инвалидности, введенный в России из-за пандемии коронавируса — он действует до 1 марта следующего года. Напомним, что временный порядок позволяет автоматически продлить уже установленную инвалидность еще на 6 месяцев (также можно впервые присвоить инвалидность без личного обращения гражданина в бюро экспертизы — необходимые документы направят через систему электронного межведомственного взаимодействия).

Марина Хоружая