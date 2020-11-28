Онищенко хочет отказать россиянам в бесплатной всеобщей вакцинации против ковида
Мы уже писали о том, что всеобщая вакцинация россиян начнется с января следующего года. Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поступит в гражданский оборот 10 декабря, а массово планировали начать вакцинировать россиян с начала 2021 года. Напомним, что всех обещали вакцинировать бесплатно.
Однако у такого решения правительства оказались противники. Бывший санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, решил, видимо, что это слишком затратно для страны, и призвал вакцинировать только людей, входящих в группы риска (это лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями).
-Надо привить пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, — высказался Онищенко в интервью «Национальной службе новостей».
Также, по мнению депутата, в список тех, кого нужно прививать, нужно включить врачей и учителей. По мнению бывшего главного санврача страны, это и так значительная часть населения, которая составит 20-30 миллионов россиян. Этого, как считает Геннадий Онищенко, вполне достаточно, чтобы остановить эпидемию.
Также он напомнил, что при некоторых заболеваниях вакцинация вообще противопоказана.
Марина Хоружая
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