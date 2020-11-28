По прогнозу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина падение отечественной экономики к текущем году на 4,5%. По официальной статистике ВВП составит 3.9%, но Кудрин с этим не согласен. Также глава Счетной палаты добавил, что падение жизненного уровня россиян пошло на убыль — во 2 квартале оно составило 8%, а в 3-м уже 4.5%

Впрочем, унывать не стоит, ведь в других странах ситуация еще хуже. Так, по словам Кудрина, экономика европейских стран по итогам текущего года просядет почти на 9%, а в Великобритании и вовсе на 11%.

Марина Хоружая