Вчера, 27 ноября, воронежец 68-ми лет переходя дорогу в неположенном месте в микрорайоне Сомово, стал жертвой смертельного ДТП.

Примерно в половине пятого вечера, пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода по ул. Украинской, мужчина попал под Ниву «Шевроле», а затем его отбросило на встречку, где его переехал уже Hyundai Getz, которым управляла 32-летняя женщина. Пенсионер скончался на месте происшествия еще до приезда скорой. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Всего в Воронежской области за последние сутки было зарегистрировано 119 аварий, из которых 92 ДТП произошло в городе, 4 на федеральных трассах и 23 в районах области.

Марина Хоружая