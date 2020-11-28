В Сомово пенсионера задавили сразу две машины. Мужчина скончался.
Вчера, 27 ноября, воронежец 68-ми лет переходя дорогу в неположенном месте в микрорайоне Сомово, стал жертвой смертельного ДТП.
Примерно в половине пятого вечера, пересекая проезжую часть вне пешеходного перехода по ул. Украинской, мужчина попал под Ниву «Шевроле», а затем его отбросило на встречку, где его переехал уже Hyundai Getz, которым управляла 32-летняя женщина. Пенсионер скончался на месте происшествия еще до приезда скорой. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
Всего в Воронежской области за последние сутки было зарегистрировано 119 аварий, из которых 92 ДТП произошло в городе, 4 на федеральных трассах и 23 в районах области.
Марина Хоружая
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