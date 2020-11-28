Еще одна печальная весть пришла вчера, 27 ноября — в Воронеже в возрасте 68 лет скончалась ветеран труда и муниципальной службы, бывший руководитель аппарата администрации Ленинского района, сотрудница отделения Российского детского фонда Татьян Чижова. Ее жизнь тоже унес коронавирус…

По поводу смерти Татьяны Чижовой выразил соболезнования губернатор Александр Гусев:

— Татьяна Леонидовна была добросовестным муниципальным служащим и участливым человеком. Неслучайно в последние годы она посвятила себя, пожалуй, самой гуманной деятельности — заботе о детях, нуждающихся в защите. Скорблю вместе с родными, близкими, коллегами Татьяны Леонидовны, со всеми, кому она помогла в жизни.

Справка:

Татьяна Чижова родилась 8 февраля 1952 года в Выборге Ленинградской области. Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского госуниверситета. Работала учителем английского языка в школе в селе Таловского района, затем библиотекарем. С 1982 года работала в Ленинском райисполкоме Воронежа, начав с должности инструктора по оргмассовой работе и закончив муниципальную службу руководителем аппарата администрации. В 2007-м стала председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района. Занималась общественной работой. С 2017 года была сотрудником отделения Российского детского фонда в Воронеже. Имела ведомственные и региональные награды, а также медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Фото: Российский детский фонд