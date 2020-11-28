Центра охраны животных «Наша природа» просит неравнодушных воронежцев помочь вылечить лебедя шипуна, который из-за пули, застрявшей в крыле, не смог улететь в теплые края. Лебедь жил на озере, расположенном в поселке Бор под Рамонью. И когда наступили заморозки чуть не вмерз в лед.

Первыми забили тревогу жители поселка, которые увидели, что бедная птица не может сдвинуться с места. Лебедь примерз ко льду и несколько дней пробыл без движения. Правда, когда волонтеры приехали на озеро, лед немного подтаял и лебедь уплыл.

Поймать его не представлялось возможным еще и по правовой причине — поселок Бор расположен на особо охраняемой территории, где не рекомендуется вмешиваться в естественный ход событий. Тем более, что лебедь-шипун включен в Красную книгу Воронежской области. Перемещение лебедя без соответствующего разрешения могло повлечь за собой административную ответственность.

Волонтеры и активисты центра рассказали селянам как и чем можно кормить птицу и уехали готовить документы в региональный Росприроднадзор. Но уже на следующее утро под дверь центра кто-то подбросил коробку с раненым лебедем. Птице сделали рентген и обнаружили, что в крыле застряла пуля от пневматической винтовки. Сделать лебедю операцию по извлечению пули нужно как можно скорее, но на это необходимы деньги. Сотрудники центра просят воронежцев оказать посильную финансовую помощь, чтобы помочь лебедю-шипуну.

Реквизиты Центра находятся здесь: https://vk.com/topic-54259296_40178330

Марина Хоружая