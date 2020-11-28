На месяц приостановлена деятельность популярных в Воронеже кальянных Marrakesh и Imperia, расположенных в Северном районе на ул. Хользунова. По данным сотрудников Роспотребнадзора, в модных заведениях не соблюдались правила эксплуатации производственного оборудования и инвентаря, поточность технологических процессов, а также нарушались правила обработки посуды. В Империи сотрудниками не соблюдались еще и правила личной гигиены.

Роспотребнадзор пояснил, что нарушение санитарных и эпидемиологических требований могли явиться причиной пищевых отравлений, или даже кишечных инфекционных заболеваний у посетителей. Поэтому сотрудниками Роспотребнадзора были составлены протоколы об административных нарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ООО «Империя» и ИП Абдурагимов (владелц кальянной Marrakesh).

24 ноября Коминтерновский районный суд вынес решение о временном приостановлении деятельности данных заведений на 30 суток.

Данные кальянные и раньше были на слуху. К примеру, их называли злостными нарушителями ограничений по коронавирусу. Поговаривают, что несмотря на запрет, кальянный до сих пор продолжают работать.

Марина Хоружая