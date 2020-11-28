Сегодня, 28 ноября, сотрудники воронежского ГИБДД будут ловить на дорогах нетрезвых водителей. Сплошные проверки пройдут сегодня вечером и ночью. Также полицейские будут выявлять и другие нарушения ПДД. Кромет того, полицейские при подозрении на неадекватное поведение, могут проверить автолюбителей и на наркотики.

Напомним, что сплошные проверки подразумевают под собой остановку всех подряд машин на выбранном участке дороги. На какой участок падет выбор ГИБДДшников, держится втайне.

В управлении ГИБДД просят воронежцев также быть бдительными, и в случае обнаружения грубых нарушений ПДД или людей, севших за руль в нетрезвом состоянии, жаловаться по телефону 269 61 02 или 02.

Марина Хоружая