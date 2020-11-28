Вчера, 27 ноября, стало известно о том, что в возрасте 68 лет скончалась сотрудница отделения Российского детского фонда Татьян Чижова. Жизнь женщины, которая была ветераном труда и муниципальной службы унес коронавирус.

По поводу смерти Татьяны Чижовой, которая в свое время руководила аппаратом администрации Ленинского района, выразил соболезнования губернатор Александр Гусев. Глава региона отметил, что Татьяна Леонидовна была добросовестным муниципальным служащим и участливым человеком.

Неслучайно в последние годы она посвятила себя, пожалуй, самой гуманной деятельности — заботе о детях, нуждающихся в защите, — высказался главаВоронежской области. — Скорблю вместе с родными, близкими, коллегами Татьяны Леонидовны, со всеми, кому она помогла в жизни.

Марина Хоружая