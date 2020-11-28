Строительство новой двухполосной автодороги с асфальтовым покрытием, протяженностью в 1 километр и ведущей от улицы Минской до улицы Землячки, завершится к 10 декабря.

В мэрии сообщают, что по состоянию на 26 ноября, на разных участках автодороги ведутся работы по устройству песчаного слоя основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, устанавливается бортовой камень и футляр газопровода. Верхний слой асфальтобетонного покрытия планируется уложить уже к 10 декабря.

Данный участок дороги пройдет через лесную зону. Трасса будет оборудована системой наружного освещения и тротуаром. Также в этом месте будут перестроены коммуникации.

Марина Хоружая