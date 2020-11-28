С тяжелой ЧМТ и субдуральной гематомой в больницу попал 58-летний руководитель одной из управляющих компаний Воронежа. Как удалось выяснить правоохранительным органам, накануне он конфликтовал с 34-летним главой другой УК. Ссора разразилась по поводу того, что мужчины никак не могли выяснить, кому принадлежат контейнеры для сбора бытовых отходов. Словесная перепалка закончилась тем, что один из мужчин ударил другого по голове.

34-летнего директора управляющей компании, напавшего на своего коллегу, оперативники задержали на работе. Сейчас он находится в СИЗО. Как сообщают в ГУ МВД России по Воронежской области, за причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемый может провести в колонии до 8 лет.

Марина Хоружая