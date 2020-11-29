В Воронежской области стартовал региональный отборочный тур Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков – молодым». Конкурс проводится в целях популяризации историко-культурного наследия России среди молодёжи, патриотического воспитания подрастающего поколения, активизации изучения и научной разработки истории России, формирования нового поколения историков посредством выявления, содействия становлению и развитию молодых и талантливых специалистов.

Конкурсные работы необходимо прислать не позднее 01 февраля 2021 года на электронный адрес vrn_history@mail.ru по следующим номинациям: Военная история России; Переломные точки русской истории; Доходчиво и интересно о нашем прошлом; История моей малой родины. В региональном этапе могут принимать участие жители Воронежской области в возрасте от 18 до 25 лет. Форму Заявки и подробные условия участия в Конкурсе можно найти на сайте: http://vk.com/vrn_nasledie.

Победитель, занявший I место в региональном отборе, получит диплом и ценный приз, автоматически пройдёт в очный тур Всероссийского этапа конкурса. Кроме того, ценными призами будут отмечены лауреаты регионального отбора. По итогам Всероссийского конкурса определяются 4 победителя и 8 призеров, которые получат денежные премии и ценные призы. По традиции ежегодно участники из Воронежской области становятся призёрами федерального этапа конкурса. Все участники конкурса получат именной диплом. Авторы работ, допущенных к участию в конкурсе, имеют право получить рекомендательное письмо для поступления в ВУЗ или аспирантуру, а также для предоставления на кафедру учебного заведения.

Предусмотрена публикация лучших работ, поступивших на конкурс, на исторических интернет-порталах «Русская история» www.rus-istoria.ru и «Наша история» http://nashahistory.ru/, а также в научном издании «Русский исторический сборник».