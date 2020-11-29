Сегодня. 29 ноября, в концертном зале Event-Hall сити-парка «Град» должен был состояться концерт актеров самого непредсказуемого шоу ТНТ и Comedy Club Production «Импровизация»! В связи с тем, что в столице Черноземья культурные мероприятия сейчас на вес золота, воронежцы очень стремились получить дозу хорошего юмора. Но к сожалению, концерт пришлось перенести на 20 декабря.

Причина оказалась банальна и очень предсказуема в сегодняшний реалиях — один из участников шоу, Антон Шастун, заразился коронавирусом (ниже смотрите его видео-обращение к воронежцам) Впрочем, ребята не стали отменять концерт, а всего лишь перенесли и приглашают поднять себе настроение перед Новым годом. Купленные билеты будут действительны.

Напомним, что главная изюминка шоу — отсутствие сценария! Все, что увидят зрители, станет полной неожиданностью! В том числе и для самих актеров. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые им будут предлагать зрители из зала! Воронежцев ждет камеди-шоу без сценария и подготовки, созданное сыгранное на глазах зрителей и в единственном экземпляре.

Воронежцам предлагают уже начать придумывать темы, чтобы посмотреть, справятся ли актеры с их заданиями.

Марина Хоружая