Вчера прошла информация о том, что в следующем году российских пенсионеров начнут проверять на предмет переплат им, и заставят возвращать незаконно полученные доплаты к пенсиям. По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, после выборочной проверки, которую проводила Счетная палата, было выявлено много незаконных переплат пенсионерам, так же как и недоплат. В связи с этим, по словам Людмилы Ивановой-Швец, в следующем году будут проводить более тщательные проверки.

В СМИ говорилось о том, что пенсионеров будут проверять на наличие дополнительных доходов, а также их место жительства, так как некоторые, получая «северный доплаты», давно переехали жить в более южные регионы, а то и вовсе за границу (пенсия, к примеру, получаются через доверенное лицо). По поводу последних вообще было заявлено, что зачастую Пенсионный фонд переводит пенсии «мертвым душам» по целому году, так как не имеет возможности вовремя узнать о смерти пенсионера, проживающего за границей. Такие меры, по словам доцента, помогут восстановить справедливость и положительно повлияют на состояние пенсионной системы. По ее словам из-а незаконных выплат, некоторые российские пенсионеры недополучают определенную часть пенсионных выплат, а у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить.

Проверки, направленные на исключение получения различных надбавок и доплат к пенсии, будут проводиться Федеральной налоговой службой, Пенсионным Фондом России или органы соцзащиты. Те пенсионеры, у которых найдут нарушения, будут возвращать в пенсионный фонд незаконно полученные деньги.

Такая информация вызвала огромный резонанс не только среди пенсионеров, но и у людей других возрастов. Минтруд и ПФР ничего не оставалось, как дать комментарии по этому поводу. Члены общественного Совета Минтруда заявили, что проверку дополнительных доходов пенсионеров проводить не планируют. Мол, дополнительные заработки никак не могут повлиять на пенсии. В Госдуме тоже «подали плечами». Первый заместитель главы фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил вчера, что в наступающем году ПФР продолжит работу в обычном режиме и никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов проводить не планирует. КАк видим все сделали акцент лишь на дополнительных доходах, все остальные проверки, согласно логике, остаются в силе.

Марина Хоружая