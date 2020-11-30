До конца ноября в Воронеж должна была поступить вторая партия вакцины «Спутник 5».

Как написали сотрудники облздрава в социальной сети на своей страничке, первая партия «ушла» на 43 медиков, которые работают в «красной» зоне.

Следующая партия препарата будет рассчитана на 1969 человек. Ею власти продолжат вакцинацию медиков.

Дальнейшие поставки «Спутника» расширят категории граждан, которые смогут добровольно пройти вакцинацию.

В том, когда начнется массовая вакцинацию, пока не сообщается. Между тем, в Москве мэрия отчиталась о готовности к началу вакцинации, для чего были подготовлены специальные помещения. Там тоже ждут препарат в большом объеме. По заявлению Сергея Собянина, промышленность готова к производству большого объёма вакцины.

Подготовлены ли помещения для массовой вакцинации в Воронеже, не сообщается. Также ясности со сроками начала использования «Спутника 5» для всех желающих, пока нет.

Фото pixbay.com