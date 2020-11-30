Мощная оттепель пришла в Воронежскую область под конец осени. С начала рабочей недели можно будет наблюдать ее отголоски. А погода на рабочей неделе будет формироваться под влиянием западной периферии антициклона.

В Воронеже 30 ноября будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Серьезных осадков не ожидается. Температура днем до + 2 градусов. Ветер юго-восточный 5,5 м/с.

Во вторник, 1 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду, без осадков. Днем температура будет отрицательной, в пределах 1-2 градусов мороза. Ветер юго-восточный 3,9 м/с.

В среду, 2 декабря, в областном центре ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха 3 градуса ниже нуля. Ветер восточный 3,9 м/с.

В четверг, 3 декабря, метеорологи прогнозируют в Воронеже опять пасмурную погоду. К вечеру может пойти снег. Днем столбик термометра покажет 4-5 градусов мороза. Ветер юго-восточный 3,1 м/с.

В пятницу, 4 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду. Утром снег. Температура воздуха днем до — 3 градусов. Ветер юго-восточный 3,1 м/с.