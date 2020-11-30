У 78-летнего Джо Байдена, кандидата в американские президенты, медики обнаружили две трещины в костях голеностопа.

Как сообщает ТАСС, политик вывихнул правую лодыжку во время игры с собакой 28 ноября.

Теперь Байден будет ходить в специальном ботинке в течение нескольких недель.

Перелом ноги у очень пожилого демократа, который иногда забывает имена близких родственников, выявила ранее компьютерная томография.