Житель Воронежа Александр Никитин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию со сносом старого хлебозавода в Воронеже.

По мнению автора, хлебозавод, который уже почти снесли, обладал признаками культурного наследия. Что это были за признаки, Никтин не сообщает. Коме того, воронежец предполагает, что на месте хлебозавода может быть «какая-нибудь братская могила, мемориал Великой Отечественной войны».

Напомним, что хлебозавод простоял в Воронеже более 50 лет и никто не сообщал о признаках культурного наследия у зданий или наличии под предприятием, какого-либо мемориала времен Второй мировой войны. Подозрения у некоторых воронежцев появились с наступлением осени, со времени начала сноса зданий.

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