Пандемия COVID-19 закончится в 2021 году. Такон мнение выразил Ринат Максютов, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщает ТАСС, такое заявление чиновник сделал на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. Он также заверил что данное мероприятие можно провести в реальной жизни уже в июле будущего года.

— Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет, — заявил Максютов.

Благодаря тому, что переболеет значительная часть населения и будет запущена массовая вакцинация, будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.

При этом сам COVID-19 никуда не исчезнет.

Ранее доктор Мясников спрогнозировал появление новых более страшных вирусов с смертностью до 40 процентов, призывая ученых изобретать универсальную вакцину.

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