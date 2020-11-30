О ликвидации коммунальной аварии, которая оставила более 100 домов в Воронеже без отопления и горячей воды, отчитались работники предприятия «Квадра».

ЧП произошло накануне в Ленинском районе. Там из-за утечки на ветхом участке трубы без теплоснабжения остались 21 социальный объект и 141 жилой дом.

Ремонтники заманили трубы на участке 2 метра. Управляющие компании после этого занялись подключением горячей воды к домам.

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