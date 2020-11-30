Веселящая публику Джен Псаки, которая работала когда-то пресс-секретарем Госдепартамента США, может вернутся на госслужбу в качестве пресс-секретаря Белого Дома.

Об этом сообщает ТАСС.

Псаки прославилась на весь мир своими ляпами, которые она рассказывала журналистам. Самое популярное нелепое высказывание о том, что у Белоруссии есть морские берега.

— Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии.

Сейчас Псаки в переходной команде Байдена считается советником.

Американские журналисты считают, что в случае реализации этого назначения, скучно всем не будет.