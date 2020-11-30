Она возвращается: Джен Псаки Байден планирует сделать пресс-секретарем Белого дома
Веселящая публику Джен Псаки, которая работала когда-то пресс-секретарем Госдепартамента США, может вернутся на госслужбу в качестве пресс-секретаря Белого Дома.
Об этом сообщает ТАСС.
Псаки прославилась на весь мир своими ляпами, которые она рассказывала журналистам. Самое популярное нелепое высказывание о том, что у Белоруссии есть морские берега.
— Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии.
Сейчас Псаки в переходной команде Байдена считается советником.
Американские журналисты считают, что в случае реализации этого назначения, скучно всем не будет.
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