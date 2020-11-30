За сутки коронавирус выявили у 325 воронежцев
325 случаев заражения COVID-19 официально выявили в Воронежской области.
Об этом сообщает «Горком36» со ссылкой на региональные власти.
Накануне, 29 октября, в оперштабе сообщали о 324 заболевших коронавирусом.
Наступает ли стабилизация ежесуточного числа зараженных, пока непонятно. В Воронежских поликлиниках очень неохотно у заболевших ОРВИ берут анализы на COVID-19.
В одной из них. В поликлинике № 1 на улице Тимирязева заявили, что тесты на коронавирус у вновь заболевших симптомами уже не делают. По словам медиков, анализы берут только к повторно, только у тех, у кого ранее диагноз подтвердился.
Так что об истинном количестве заболевших коронавирусом в Воронежской области говорить сложно.
Фото pixbay.com
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