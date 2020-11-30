Без горячей воды и отопления в Воронеже остались жильцы 86 домов.

Причиной стала коммунальная авария на теплосети в Коминтерновском районе города.

По сообщению пресс-службы ПАО «Квадра», ремонтники приступили к устранению поврежденного участка, который находится возле дома 25К на улице Владимира Невского.

Пока отопление предоставляется со сниженным температурным режимом, а подача теплоснабжения приостановлена до 16 часов 30 ноября.

В домах, попавших под ограничения, проживает около 10 тысяч человек. В аварийном секторе находятся дома, расположенных на улицах 60-й Армии, Мордасовой, Шукшина, Владимира Невского, Бульвар Победы, Маршала Жукова, три школы, детский сад, одна школа-интернат, военная поликлиника.

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