Из-за аварии на теплосети 86 домов в Воронеже остались без отопления
Без горячей воды и отопления в Воронеже остались жильцы 86 домов.
Причиной стала коммунальная авария на теплосети в Коминтерновском районе города.
По сообщению пресс-службы ПАО «Квадра», ремонтники приступили к устранению поврежденного участка, который находится возле дома 25К на улице Владимира Невского.
Пока отопление предоставляется со сниженным температурным режимом, а подача теплоснабжения приостановлена до 16 часов 30 ноября.
В домах, попавших под ограничения, проживает около 10 тысяч человек. В аварийном секторе находятся дома, расположенных на улицах 60-й Армии, Мордасовой, Шукшина, Владимира Невского, Бульвар Победы, Маршала Жукова, три школы, детский сад, одна школа-интернат, военная поликлиника.
Фото pixbay.com
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