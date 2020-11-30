435 человек готовы сделать прививку от коронавируса в Воронежской области.

Такое количество выявилось по результатам опроса в телеграм-канале регионального правительства.

По данным на 30 ноября, из 1,45 тысячи проголосовавших только 30% хотят пройти вакцинацию от COVID-19.

49% или 710 человек ответили отрицательно на вопрос, намерены ли они получить вакцину. Остальные 19% затруднились ответить. Надо сказать, что мессенджером «Телеграм» в основном пользуются молодые люди, которые, по данным врачей, или не болеют COVID-19 или переносят инфекцию бессимптомно. Так что небольшое количество желающих пройти вакцинацию в данном опросе, понятно.

Те же, кто, скорее всего, на 90 % будет согласен сделать прививку от коронавируса, а это пожилые люди, которые рискуют жизнью в случае болезни, Телеграмом, как правило, не пользуются. Да и в принципе интернетом.

Ранее сообщалось о том, что до сегодняшнего дня в область должна поступить вторая партия вакцины «Спутник 5». Ее направят медикам, которые работают в больными COVID-19.

О времени поступления в регион партий препарата для массовой вакцинации населения, пока не сообщается.

Фото pixbay.com