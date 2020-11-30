Мероприятия приурочили ко Дню матери

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Ширяев поздравил с Днем матери многодетных мам Борисоглебска.

Кристина Долженицина вместе с мужем воспитывает шестерых детей. Старшему ребенку 16 лет, младшему – четыре года. Парламентарий привез продовольственные наборы и подарки.

У жительницы Борисоглебска Лилии Солдатовой – пятеро детей. Дмитрий Ширяев также привез в подарок многодетной маме продуктовые наборы и памятные подарки.

«Мама – это главный человек в жизни каждого из нас. Поэтому всем мамам желаю здоровья, радости, благополучия! Пусть дети всегда оправдывают ваши лучшие надежды»,- отметил Дмитрий Ширяев.