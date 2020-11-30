Каждый день посвятят отдельной социально значимой теме

В связи с девятнадцатилетием со дня создания партии «Единая Россия с 1 по 10 декабря 2020 года региональная общественная приемная партии и местные общественные приемные проведут неделю тематических приемов граждан.

В ней примут участие депутаты «Единой России», которые работают во всех ее фракциях – от Государственной Думы и Совета Федерации до областной и городской Дум и районных Советов, а также руководители и координаторы партийных проектов, представители органов власти всех уровней и организаций-партнеров.

Каждый день недели приемов будет посвящен определенной тематике. Например,состоится день приемов по социально значимым вопросам, по вопросам старшего поколения,по одной из самых актуальных на сегодняшний день тем – защита трудовых прав граждан.

Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в регионе, неделя приемов будет проходить в дистанционном формате.

Жители области могут задать свои вопросы по телефону, на официальных страницах «Единой России» в социальных сетях, направить свое обращение на сайт регионального отделения партии или по почте.

Заявления и обращения можно направлять:

— на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru,

— оставить обращение на сайте voronezh.er.ru в разделе «Приемная» – «Форма обратной связи»

— по телефону 8 (473) 239-93-39

— через социальные сети регионального отделения партии: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram

— почтой по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (простым письмом)

— оставить письменное обращение в специальном почтовом ящике, который установлен в самом здании приемной (пр-т Революции, д. 33, холл 1 этажа).