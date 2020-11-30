В сложных условиях пандемии многие граждане Воронежской области попали в трудную жизненную ситуацию. Депутаты регионального парламента принимают активное участие в волонтерских мероприятиях, направленных на оказание помощи жителям региона. Добровольцы регулярно помогают ветеранам и одиноким пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также социальным учреждениям и медикам.

Работа по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, началась еще весной, во время первой волны распространения коронавируса. Уже тогда глава регионального парламента Владимир Нетесов обратился к депутатам с призывом поддержать воронежцев. В рамках масштабных акций многодетные семьи, малообеспеченные и социально незащищенные граждане получали необходимую помощь.

— Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона. Наиболее остро в нашей поддержке нуждаются представители старшего поколения, многодетные семьи и социально незащищенные граждане. Не стоит забывать и о тех, кто находится на «передовой» — наших медиках и соцработниках, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.



Забота о старшем поколении

Откликнувшись на призыв Владимира Нетесова, депутаты продолжают оказывать помощь жителям своих избирательных округов, совместно с органами соцзащиты и благотворительными организациями. В ходе круглого стола, организованного в октябре в рамках реализации проекта «Старшее поколение», в Воронеже обсудили меры поддержки людей пожилого возраста в условиях пандемии, а также лучшие методы и практики, применяемые в воронежской системе социальной защиты.Модератором тематической площадки выступила депутат регионального парламента Марина Андрейчук.

В результате, волонтерами некоммерческой организации «Старость в радость» была инициирована благотворительная акция для жильцов воронежского геронтологического центра. Собрав письма-пожелания от пожилых людей, волонтеры попросили всех неравнодушных граждан помочь их реализовать. Выбрав из стопки 7 случайных писем, депутат облдумы Елена Губина озвучила просьбы пожилых. Кто-то из них мечтал о новом радиоприемнике, кто-то об аккумуляторной бритве, а кто-то о сотовом телефоне… Просили также телевизор и новый праздничный платок. Депутат лично привезла волонтерам подарки для постояльцев центра. Она отметила что каждый может сделать так, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми и одинокими в период вынужденной изоляции.

— Особенно это касается тех, кто живет не в семьях, а в специализированных учреждениях и геронтологических центрах. Ограничения не позволяют нам организовать для них поздравления в полном объеме, но в наших силах порадовать их подарками, — рассказала Елена Губина.

«Мы вместе»

Когда количество заболевших коронавирусом в регионе стало возрастать, региональный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе»возобновил свою работу. В числе волонтеров оказались и депутаты регионального парламента. Они помогают пожилым и маломобильным людям в покупке продуктов и лекарств,а также оплате коммунальных услуг. Все добровольцы в обязательном порядке обеспечиваются средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антибактериальными средствами.

Депутат облдумы Кристина Кулешова с добровольцами клуба «Мы вместе» организовала доставку продуктов питания и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся из-за пандемии в самоизоляции. А по инициативе председателя Комитета по физической культуре и спорту Александра Пешикова в Богучарском районе был создан волонтерский отряд.

— Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье и используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации, — поведал Александр Пешиков, добавив, что их отряд оказывает помощь не только нуждающимся гражданам, но также медикам и соцработникам.

Помощь школьникам и поддержка врачей

Также депутаты облдумы продолжали помогать и в работе по организации дистанционного обучения школьников. Так, народные избранники Олег Маслов и Иван Воробьев подарили школьникам из многодетных семей Бобровского района десять планшетов, чтобы ребята могли спокойно обучаться дома.

— Пандемия — испытание для многих, в том числе и для школьников. Поэтому важно поддержать подрастающее поколение. Я уверен, что современные планшеты помогут им в обучении, и ребята будут получать только хорошие оценки, — отметил Олег Маслов.

Депутаты облдумы от фракции «Единая Россия» решили помочь медикам, работающим в «красной зоне» и обеспечить их горячими обедами. Например, депутат Александр Пешиков передал продуктовые наборы для медперсонала, работающего в «красной зоне» Кантемировской райбольницы.

А региональному центру реабилитации инвалидов, который работает в Воронежской области уже больше 15 лет и занимается реабилитацией граждан разного возраста, требующих особого подхода, депутат Артем Копылов передал рециркулятор воздуха.

Деньги на приобретение еще одного такого устройства выделил депутат Александр Князев — рециркулятор для обеззараживания помещений был передан в управление соцзащиты населения Хохольского района.

Депутаты регионального парламента Игорь Есауленко и Алексей Чернов выступили с инициативой награждения медиков медалями «За самоотверженность» и уже вручили такие награды ряду медицинских работников.

«Нерушимо выполнившие врачебную клятву в борьбе с эпидемией коронавируса» – так прописано в удостоверении к медали. Такими же наградами были отмечены и волонтеры, активно проявившие себя во Всероссийской акции «Мы вместе 2020».

Марина Хоружая