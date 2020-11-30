Сегодня стало известно о том, что в воскресенье 33-летний сотрудник Федеральной службы охраны РФ покончил с собой прямо на рабочем месте — в Кремле. Изначально в СМИ прошла информация о том, что мужчина служил в подразделении, которая отвечает за личную охрану президента, но жту информацию опровергли. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по факту случившегося.

Стало известно, что Михаил Захаров заступил на службу 29 ноября. Еще в 22.46 мужчина выходил в соцсети, а уже спустя 45 минут коллеги обнаружили его мертвым. Михаил лежал в луже крови. Что могло произойти за эти злополучные 45 минут, предстоит выяснить следствию.

По предварительной версии следствия, мужчина сам свел счеты с жизнью. Хотя родственники категорически не хотят принимать эту версию.

Есть версия, что мотивом для суицида стала усталость (Михаил часто находился на службе по 15 часов) и проблемы в личной жизнью. От первого брака у мужчины остался сын-инвалид, которому он исправно помогал, а второй брак, который не продлился и года должен был вот-вот рухнуть. Развод с новой супругой должен был состояться в декабре, и потерпевший очень переживал по этому поводу.

В службе ФСО Михаил прослужил более 12 лет. В последние годы занимался обеспечением безопасности на спецтрассе.

Марина Хоружая