После непривычно теплой осени, синоптики обещают воронежцам теперь и аномально теплый декабрь. Видимо, зима не собирается вступать в свои права в нашем регионе. Завтра, 1 декабря, по прогнозам метеорологов будет теплый и бесснежный день. Да и весь декабрь градусник не будет понижаться ниже отметки -5°С

Да и богатым на осадки декабрь не будет, по словам главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова, их выпадет примерно сорок миллиметров (80% от положенных показателей) Впрочем, пока о снеге думать рано — в первую декаду декабря его не предвидится. Также, впрочем, как и сильных морозов. Днем температура не будет опускаться ниже минус 5, ночью будет морознее- до -10 градусов. Погоду будет определять влияние западной периферии сибирского антициклона.

Впрочем, синоптики обещают, что вторая и третья декада месяца не слишком будут отличаться от первой, значительных погодных изменений не ожидается.

Марина Хоружая