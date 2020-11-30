Теплый декабрь со средней температурой 4,7 градусов мороза ожидается в Воронежской области.

Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. Температурная норма при этом будет превышена на полградуса.

Осадков выпадет меньше, чем обычно — около 40 миллиметров.

Особенно сильных морозов не будет в первые десять дней декабря. Температура не будет опускаться ниже 5 градусов мороза днем и – 10 градусов ночью.