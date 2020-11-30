Воронежскую область в декабре зима обойдёт стороной
Теплый декабрь со средней температурой 4,7 градусов мороза ожидается в Воронежской области.
Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. Температурная норма при этом будет превышена на полградуса.
Осадков выпадет меньше, чем обычно — около 40 миллиметров.
Особенно сильных морозов не будет в первые десять дней декабря. Температура не будет опускаться ниже 5 градусов мороза днем и – 10 градусов ночью.
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