Мэрия опубликовала список домов, которые в ближайшее время снесут. Всего до 2025 году власти планируют избавиться от 24 аварийных домов и расселить жильцов. По большей части речь идет о старых 2-х и 3-х этажках. Всех жителей домов, подлежащих сносу, обещают расселить до середин 2025 года.

Согласно списку, в IV квартале 2021 года снесут лишь два дома — № 30 по Богдана Хмельницкого и № 34 по 20-летия Октября. На IV квартал 2022 года запланирован снос лишь одного дома — №14, расположенного в переулке Серафимовича. Зато в 2023 году (также в IV квартале) освободят от аварийного жилья жителей домов, расположенных по следующим адресам: пер. Советский, д. 4; Силикатная, 12 ; Кулибина, 11 к. Б; Богдана Хмельницкого 9 и 29а,; Революции 1905 года, 4 ; ул. 45 Стрелковой дивизии, 10 ; Матросова, 125 ; Майская дома 4 и 6 ; пер. Солнечный, 9 ; Черняховского, 10. В 2024 году власти планируют избавиться лишь от 4-х домов: Майская, 8 ; Революции 1905 года, 14 ; ул. 45 Стрелковой дивизии, 12; Электросигнальная, 4. На III квартал 2025 года запланирован снос дома 95 по проспекту Труда и дома 24 по ул. Солнечной.

Из общего перечня расселено 30 домов, воронежцы переехали из аварийного жилья в квартиры в разных районах города. А жильцам дом 15 на Вайцеховского, дома 71 на Транспортной и дома 21 на ул. Питомник обещают дать ключи от нового жилья до конца этого года.

Марина Хоружая