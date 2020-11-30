На сайте мэрии сообщили, что основной объем работ по благоустройству в парке «Орленок» на сегодняшний день уже выполнен. Однако было принято решение отложить его открытие до весны. Этот вопрос обсудили сегодня на очередном межведомственном выездном совещании, в котором приняли участие члены областного правительства, сотрудники горадминистрации, подрядчики и специалистов стройнадзора.

По словам специалистов, с наступлением тепла можно будет произвести в парке дефектовку вероятных недочетов, которые могут возникнуть после зимы. А подрядная организация как раз закончит работы, которые для обеспечения высокого качества необходимо выполнять именно в теплое время года.

На сегодняшний день в парке «Орленок» уже готовы дорожки и плиточное мощение, смонтировано освещение и система полива. В детской зоне установлено оборудование (но финальная отсыпка покрытия будет произведена весной).

Специалисты смогли по слепкам воссоздать элементы главной входной группы — после открытия парка воронежцы увидят в первозданном виде лепнину и капители. Также возвращены утраченные базы колонн… Цвет входной группы также возвратится к его историческому виду — согласно архивными фото, вход в парк раньше был более темным, а вовсе не белым. Что касается нововведений, то порталы входных групп получат декоративное архитектурное освещение, которого раньше не было.