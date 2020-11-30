Курьезный случай произошел с семьей воронежцев сегодня, 30 ноября. Реклама различных магазинов о скидках пестрела везде на протяжении последних двух недель, ведь последняя пятница ноября объявляется «черной» и скидки действуют еще на протяжении недели. Одна и жительниц Воронежа как никто ощутила на себе всю «черноту» пресловутой пятницы. Отправившись сегодня с супругом в магазин «М. Видео», расположенный в центре города в одном из торговых центров, она решила приобрести телевизор по цене 8 499 рублей. Технику семья выбирала и заказывала через интернет, поэтому супругам оставалось лишь получить его в пункте выдачи заказов.

По какой-то причине, продавец не предложил супругам осмотреть товар и проверить его работоспособность. Выдав покупателям намертво заклеенную скотчем коробку, он заверил, что если что не так — по гарантии товар можно будет вернуть. Однако глава семейства, видимо заподозрив подвох, решил-таки взглянуть на «кота в мешке» и вскрыл упаковку. Удивлению воронежцев не было предела — вместо телевизора, меж листов пенопласта, лежал … булыжник, обмотанный скотчем.

Прибывший на вызов старший продавец мигом выхватил у покупателей коробку с булыжником и был таков. Потерпевшие даже не успели сфотографировать сюрприз в коробке. Последовать вслед за сотрудниками магазина в подсобное помещение, куда определили «товар», супругам не дали.

В ходе долгих разбирательств выяснилось, что такой модели телевизора, которую оплатили покупатели, вообще нет в наличии. Последний экземпляр — на витрине. Обработав витринный образец антисептиком, телевизор вручили обалдевшему от такого сервиса семейству, не предложив даже коробки.

— Старший продавец сказал, что если бы мы вскрыли коробку дома, нам бы никто не поверил, — рассказала женщина корреспондентам газеты «Моё».

Самое удивительное, что сотрудники даже никак не попытались сгладить неприятный инцидент, не сделали даже скидку на образец с витрины. Продавцы «успокоили» пару, что бывает и не такое. Мол, полтора года назад у них был случай, когда в коробках вместо дорогостоящих телефонов по цене 50 тыс рублей оказывались деревянные бруски. Давая, видимо, тем самым понять, что у них еще не худший случай.

Марина Хоружая