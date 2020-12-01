В Воронеже 10 тысяч жителей стали получать горячую воду и отопление после коммунальной аварии, которая случилась вчера, 30 ноября, в Коминтерновском районе города.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Квадра», подача энергоресурсов восстановлена в 86 домах.

По заверению работников предприятия, полностью восстановлены параметры теплоносителя. Во всей дома вернулось отопление и горячая вода.

Напомним, что 30 ноября возле дома 25К по улице Владимира Невского на ветхом участке сети произошла авария, из-за чего были уменьшены параметры теплоснабжения в 86 домах и до 16 часов отключена подача горячей воды.