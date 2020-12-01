Массовая гибель рыбы произошла в Воронежской области на реке Тишанка в Таловском районе.

Как сообщает «Вести Воронеж», мертвых обитателей водоема обнаружили местные рыбаки. Природоохранные структуры пока не сообщают информацию о причинах гибели животных в реке.

Местные жители предположили, что ЧП произошло из-за кислородного голодания рыб, а возможно из-за сброса в воду чего-нибудь токсичного с расположенного неподалеку животноводческого комплекса.

В районной администрации считают, что рыба погибла все же из-за недостатка кислорода, который случился из-за образования льда на реке, а также из-за гнилостных процессов, которые происходят на дне водоема.

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