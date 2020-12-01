Новые автобусы большого класса, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышли на линии в Воронеже сегодня, 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на линию вышли автобусы № 6, № 9КА, №14В. Всего на городских дорогах появилось 57 транспортных единиц. 5 автобусов пока находятся в резерве.

Ранее, по поручению мэра Вадима Кстенина автобусы в кротчайшие сроки прошли подготовку к выпуску: настроены модули ГЛОНАСС, сделана прошивка, пройдена процедура оформления.

По словам главы города Воронежу требуется около 200-300 автобусов большого класса.

– Потребность по новой транспортной сети, которую нам разработал специализированный институт, порядка 300-320 автобусов большого класса. И фактически в следующем году мы закрываем львиную долю этой потребности новыми автобусами и теми автобусами, которые есть на балансе у нашего предприятия и у ряда частных перевозчиков – такими, которые соответствуют всем требованиям. Все перевозчики, которые имеют возможность обновить подвижной состав, должны иметь право на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» и вкладывать свои собственные средства в приобретение подвижного состава по программе льготного лизинга, – отметил ранее глава города Вадим Кстенин.

Уже в следующем 2021 году еще 58 единиц автобусов большого класса пополнят городской подвижной состав.