В Воронеже на линию вышли новые автобусы большого класса
Новые автобусы большого класса, приобретенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышли на линии в Воронеже сегодня, 1 декабря.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на линию вышли автобусы № 6, № 9КА, №14В. Всего на городских дорогах появилось 57 транспортных единиц. 5 автобусов пока находятся в резерве.
Ранее, по поручению мэра Вадима Кстенина автобусы в кротчайшие сроки прошли подготовку к выпуску: настроены модули ГЛОНАСС, сделана прошивка, пройдена процедура оформления.
По словам главы города Воронежу требуется около 200-300 автобусов большого класса.
Уже в следующем 2021 году еще 58 единиц автобусов большого класса пополнят городской подвижной состав.
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