Тест пройдет в онлайн-формате и состоится 3 декабря, когда в России отмечается День Неизвестного солдата.

Инициатором международной акции, которая состоится в рамках проекта «Большая история», стал Молодежный парламент при Государственной Думе, а региональным координатором мероприятия традиционно выступит Комитет по образованию, науке и молодежной политике Воронежской облдумы. Организаторы ожидают, что мероприятие станет масштабным и в нем примут участие около миллиона россиян, плюс участники из еще почти 50 стран мира.

Показать свои знания истории Великой Отечественной войны может любой желающий. В нашем регионе тестирование будет проводиться в двух форматах: проверить свои знания можно будет дистанционно на сайте проекта (что предпочтительнее в условиях распространения коронавирусной инфекции), а также в школах и ведущих вузах региона (площадки начнут свою работу в 11.00) Естественно, для тех, кто решит пройти тест очно, будут соблюдены санитарно-эпидемиологические меры. Список всех доступных в регионе площадок расположен здесь.

За 30 минут участники должны будут ответить на 30 вопросов о самых значимых событиях ВОВ, о жизни в тылу и оккупации, об освобождении Европы, которые были подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны РФ.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, большую часть участников этой ежегодной акции традиционно составляют школьники и студенты. Впрочем, основной целью данного проекта и является повышение интереса молодежи к изучению истории своей страны и малой родины.

— Эта акция позволит не только проверить уровень знаний, но и в очередной раз напомнит о славных событиях истории Отечества, позволяющих гордиться нашей страной. И региональный парламент всегда поддерживает это мероприятие, — отметил Владимир Нетесов.

Напомним, что в прошлом году наш регион вошел в десятку субъектов РФ с лучшим показателем по данному тесту.

Марина Хоружая