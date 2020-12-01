Несмотря на пандемию, парковки в центре города будут оставаться платными. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Отвечая в прямо эфире в социальных сетях на вопрос. Почему весной парковки сделали бесплатными, а сейчас, когда ситуация с коронавирусом стала хуже, они остаются платными, глава региона сказал, что в первую волну власти не совсем понимали, что такое COVID-19.

Сейчас же стало понятно, как можно влиять на ситуацию. И необходимости в том, чтобы парковки были бесплатными, нет.

В целом смысл платных парковок – это не получение какого-либо дохода, а в том, чтобы разгрузить улицы в центре Воронежа.

— Кто-то может приехать на 15 минут в магазин, детский сад, поликлинику, но не сможет оставить машину, потому что места заняты, — сказал губернатор. – А кто-то может поставить автомобиль на 10 часов. Должна быть справедливость. Кто хочет удобства, должен платить, подчеркнул Александр Гусев.

Фото pixbay.com