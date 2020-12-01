В свободном доступе вакцина от коронавирус появится во второй половине января.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев во время эфира в соцсети «Вконтакте» 1 декабря.

По его словам, вакцинация будет бесплатной и добровольной. Компания будет происходить аналогично, как и во время эпидемии гриппа.

– Начинать нужно с медиков, людей пожилого возраста, если им показана такая прививка, педагогов, работников общественной сферы, работников торговли, общественного питания, — заявил глава региона.

В массовой доступности препарат «Спутник 5» появится уже в начале следующего года.

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