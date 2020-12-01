В Воронежской области стартовала декада приемов, приуроченная к 19-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия». В мероприятии примут участие депутаты-единороссы всех уровней.

1 декабря председатель Воронежской областной Думы, зампредседателя Совета законодателей ЦФО, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетесов в режиме ВКС провел оперативное совещание с представителями 30 местных партийных приемных, на котором обсудили готовность членов партии оперативно решать вопросы, поступающие от воронежцев в дистанционном формате и отметили важность адресного подхода к решению каждой из проблем. Особое внимание председатель Воронежской областной Думы попросил уделить пожилым, одиноким и маломобильным гражданам, находящихся в самоизоляции, связанной с пандемией.

Поздравив депутатов с днем рождения партии, Владимир Нетесов отметил, что несмотря на сложности и ограничения, депутаты продолжают работать с обращениями воронежцев как в областной Думе, так и в избирательных округах.

— Конечно, какие-то моменты при новом формате работы приходится корректировать в ручном режиме, более жестко контролировать. Но мы видим, что изменение формата работы не повлияло на главное — люди открыто обращаются к своим депутатам, потому что уверены в их помощи, – сказал глава регпарламента.

После этого Владимир Нетесов лично провел прием граждан по видеосвязи.

Первой до председателя областной Думы дозвонилась организатор соцпроекта «Опора рядом» на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Елена Степанова рассказала, что вместе с другими добровольцами организовала прием от населения уже ненужных средств реабилитации. Воронежцы с радостью делятся неиспользуемыми колясками, ходунками, опорами, костылями, которые затем, на безвозмездной основе, выдаются во временное пользование детям-инвалидам. Проблема данной организации оказалась в том, что все эти приспособления, которые приносят люди, негде хранить, так как помещение, которое им выделили под склад, нуждается в срочном ремонте. Владимир Нетесов заверил, что необходимые денежные средства для ремонта складского помещения будут выделены.

Специалист по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области Ангелина Акатова обратилась к депутатам и главе регионального парламента за содействием в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны (всего в области осталось 994 фронтовика). Владимир Нетесов охотно поддержал инициативу добровольцев, предложивших в каждом избирательном округе закрепить депутатов за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов.

Председатель Воронежской областной Думы отметил, что главным приоритетом в депутатской работе является защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке воронежце. Тем более, если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны, сохранив мир для будущих поколений.

Владимир Нетесов также отметил, что к решению проблем жителей региона будут привлечены специалисты профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.

Как рассказала руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат Воронежской облдумы Марина Андрейчук, в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области. По ее словам, каждый из дней, в рамках декады, будет тематическим: день решения вопросов ЖКХ, день здравоохранения, день для решения проблем, связанных с соцзащитой населения.

— Особенностью приемов станет то, что все они будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос, – поведала Марина Андрейчук.

В завершении оперативного совещания и дистанционного приема граждан, Владимир Нетесов наградил самых активных представителей добровольческого движения благодарственными грамотами регионального парламента. Их получили волонтеры Валерия Васильченко, Юрий Свириденко и Денис Саврасов, которые выступили организаторами и участниками акции взаимопомощи «#МыВместе», а также движения «Волонтеры Победы».

Марина Хоружая