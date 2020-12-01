Экономически невыгодной добычу никеля в Воронежской области назвал губернатор
Добыча никеля в Новохоперском районе Воронежской области экономически нерентабельная.
Об этом рассказал глава региона Александр Гусев 1 декабря на прямой линии в соцсети «Вконтакте».
По словам губернатора, с руководителем компании УГМК он не общался уже около пары лет. В ближайшее время активности на участке разработки минерального ресурса не предвидится.
— Закрытый способ разработки, измельчение внутри – всё это, я так понимаю, экономически невыгодно, — заявил Гусев.
По мнению губернатора, в России запасов никеля пока хватает.
Фото pixbay.com
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