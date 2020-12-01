Сегодня, 1 декабря, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев провел дистанционно провел прием граждан. Свои вопросы и проблемы воронежцы изложили главе городского парламента по телефону.

Владимир Федорович отметил, что несмотря на тяжелые условия пандемии, работа с наказами и обращениями избирателей не прекращается ни на один день. Жители города задают вопросы по телефону, пишут на обычную и электронную почту или обращаются в общественную приемную Воронежской городской Думы. Также Владимир Ходырев, как депутат по избирательному округу №1, рассматривает обращения и жалобы своих избирателей, опубликованные в социальных сетях, если геолокация привязана к Железнодорожному району.

В понедельник в приемную было множество обращений по самым разным вопросам. Так, жительница микрорайона Сомово Ольга Волошина обратилась по поводу оформления придомового земельного участка многоквартирного дома по ул. Сосновая, д. 24а, и депутат пообещал помочь в данном вопросе и направить письмо об оформлении данного участка. Второй вопрос Ольги Николаевны касался асфальтирования или отсыпки срезом из асфальтобетона дворовой территории, ограниченной адресами: ул. Сосновая, д. 24в; 24 и 24а (со стороны стадиона школы № 56); а также между домами 28а и 28б по той же улице. Кроме того, Ольга Волошина попросила от всех жителей данных многоквартирных домов заасфальтировать дворовую территорию площадью 250 кв.м для парковки автомобилей. Исходя из нужд жителей микрорайона Сомово, было подготовлено письмо в управу Железнодорожного района Воронежа о включении в план работ на будущий год проведения благоустройства дворовой территории и отсыпки указанных участков срезом из асфальтобетона.

Председатель комитета ТОС «Сосновый» Елена Гуменюк обратилась к депутату сразу с тремя вопросами. Первый касался отлова и стерилизации бродячих собак в микрорайоне, второй — увеличения периодичности вывоза ТКО до 2-х раз в неделю для поведерного (бестарного) сбора бытовых отходов. Владимиром Ходыревым было подготовлено письмо в адрес ОА «Экотехнологии» с просьбой удовлетворить просьбу Елены Владимировны. Также женщина просила сделать отсыпку срезом из асфальтобетона грунтовой дороги по пер. Березовый (от Дачного проспекта до ул. Конституции) и этот вопрос также был направлен письмом в управу Железнодорожного района с просьбой предусмотреть выравнивание дороги в плане работ на 2021 год.

Житель улицы Садовой Сергей Копытин высказался о необходимости проведения очистки берега озера Любимое от песка, а также установки навеса на остановке по ул. Хабаровская, д. 1 (по направлению в микрорайон Сомово). Депутат пообещал оказать помощь в решении этих вопросов

Елена Магомедова, проживающая на улице 9-е Мая, посетовала на слишком долгое ожидание автобуса №90 и попросила либо сократить интервалы движения данного маршрута, либо увеличить количество автобусов. Было решено, что автобусы в данном направлении будут ходить чаще. Также Елене Викторовне Владимир Ходырев пообещал приобрести новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями.

Елена Гунькина просила установить детское игровое оборудование во дворе многоквартирного дома №4а по переулку Санаторный, а также поручни перед входом в подъезды соседнего дома №4. Владимир Ходырев сообщил, что установка детского игрового оборудования и ограждения детской площадки будет включена в 2021 году в депутатские наказы, а вопрос с перилами пообещал решить до конца текущего года, либо в начале следующего.

Глава городского парламента напомнил, что воронежцы могут обратиться по всем вопросам в общественную приемную Воронежской городской Думы по телефону: 222-73-15, и все они обязательно будут рассмотрены.

Марина Хоружая