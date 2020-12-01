На встрече председателя Воронежской городской Думы Владимира Ходырева с делегацией коллег из Архангельска обсудили вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, в частности: модернизацию городского хозяйства, обновление ветхого и аварийного жилфонда, а также реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Депутаты городской Думы Архангельска активно интересовались опытом воронежцев, накопленным в данных сферах.

В рабочем совещании приняли участие председатель постоянной комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев, руководитель фракции КПРФ, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин, зампредседателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Воронежской городской Думы Юрий Яковлев.

На встрече Владимир Ходырев отметил, что между Воронежем и Архангельском — много общего. Города были основаны с разницей всего лишь в два года, оба связаны со становлением отечественного флота в петровскую эпоху, оба носят гордое звание городов Воинской славы. Глава городского парламента признался, что ему приходилось бывать в Архангельске лишь проездом, но, когда закончится пандемия, он планирует посетить город.

Депутаты Архангельской городской Думы Петр Ватутин, Дмитрий Акишев и Сергей Чанчиков рассказали о составе своего парламента, поведали об острых проблемах жилищно-коммунальной сферы их города, а также механизмах их решения.

Как рассказал архангельский депутат Дмитрий Акишев, с Владимиром Ходыревым они обсудили работу водопроводно-канализационного хозяйства Воронежа.

В перерывах между рабочими встречами архангелогородцы успели прогуляться по Воронежу и оценить его благоустройство.

Марина Хоружая