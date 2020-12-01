Ежегодный детский конкурс социальных видеороликов и плакатов «Наше будущее — в наших руках!» состоялся на электронной платформе ZOOM.

Дистанционный формат конкурса продиктован непростой эпидемиологической обстановкой. Однако, его организаторы: управа Ленинского района, отдел образования Ленинского и Центрального районов, Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района, районная детская и молодёжная организация «Новое поколение», отмечают большой интерес со стороны участников и их серьезный подход к подготовке конкурсных материалов.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников:

— Будущее — это следствие наших теперешних поступков. Осознавая все свои поступки, заботясь о близких людях, мы приобретаем возможность изменять будущее. Открываясь миру, можно быть уверенным — мир откроется в ответ. Если сегодня изменить что-то, что не нравится, сегодня совершить добрый поступок, сегодня порадовать кого-то — уже завтра мир будет другим. Он будет светлее и лучше, — подчеркнул Сергей Ситников.

В мероприятии, традиционно имеющем несколько этапов, приняли участие 7 команд из школ района. Работы разделены по номинациям: «Видеоролик» и «Социальный плакат», по 4 и 5 предложенных тем соответственно.

Конкурс плакатов потребовал от участников раскрыть тему профилактики экстремизма с помощью изобразительного искусства и графики, с чем, по мнению жюри, ребята успешно справились. Подход к производству видеороликов также должен соответствовать определенным правилам.

Наиболее активными участниками оказались учащиеся 13-й школы – 9 творческих проектов.

Победители конкурса награждены дипломами управы Ленинского района и памятными призами. С представленными работами можно ознакомиться в официальной группе «Новое поколение» социальной сети «ВКОНТАКТЕ» https://vk.com/new_pokalenie