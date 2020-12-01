Сегодня в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев пообщался с воронежцами в прямом эфире. Одним из вопросов, который волновал жителей города, стала судьба хлебозавода № 1, который глава строительной компании «Выбор» уже начал сносить. Эта история вызвала очень широкий общественный резонанс.

Глава региона дал понять, что не доволен тем, что происходит. Он считает, что члены Общественного совета и управления по охране объектов культурного наследия должны были сразу же вступить в контакт с собственником и попытаться остановить процесс сноса. «Это показательный пример того, как нельзя не взаимодействовать государственным структурам с собственниками», – высказался губернатор и назвал происходящее «последней гирькой в кадровом решении относительно управления».

При этом глава региона отметил, что правовых основ запретить снос власть не имеет, однако собственник, в лице господина Цыбаня, с этической точки зрения мог бы пойти навстречу горожанам и не разрушать трубу хлебозавода.

Александр Гусев задался вопросом, почему на историческую ценность зданий хлебозавода раньше не обращали внимания, и почему за четверть века Общественный совет даже не пошевелился, чтобы придать какой-то статус данному объекту. Теперь, когда здания практически разрушены, признавать культурным наследием уже нечего.

Наверняка, прежде чем начать разрушать историческое здание, господин Цыбань тщательно изучил правовую базу, и скорее всего, придраться будет не к чему. Однако, по заверению губернатора, прокуратура все же изучит правомочными ли были данные действия.

Глава Воронежской области предложил способ избежать подобных ошибок в дальнейшем, а именно, обозначать в проекте планировки территории (особенно в исторической части города) объекты, нуждающиеся в защите.

Марина Хоружая