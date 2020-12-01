Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе, губернатор области Александр Гусев пообещал воронежцам, что в новогоднюю ночь клубы и рестораны будут открыты для посещения. Об этом глава региона сказал во время прямого эфира, который провел сегодня в социальных сетях.

Напомним, что в ближайшее время будет запрещена работа баров, ресторанов и клубов по ночам. Но для самой праздничной ночи в году власти решили сделать исключение, и дать жителям города в безрадостных сегодняшних реалиях хоть одну ночь хорошенько гульнуть. При этом Александр Гусев попросил тех, кто захочет отметить праздник вне дома, соблюдать все меры предосторожности.

– Мы рассчитываем провести и детские мероприятия, подготовим город к Новому году, — рассказал глава региона. — Но все ограничения при этом продолжат действовать, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а столы заполнять не более, чем на 50%.

Впрочем, как поведет себя коронавирус, никому не известно, поэтому ситуация в любой момент может измениться. Губернатор посоветовал владельцам клубов и заведений общепита с осторожностью брать с воронежцев предоплату.

– Если ситуация резко начнет меняться в худшую сторону, мы примем решение о более жестких эпидемиологических мерах, – предостерег глава региона.

Марина Хоружая