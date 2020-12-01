Завтра, 2 декабря, в микрорайоне Тепличный будет на 6 часов отключена вода. В кранах будет сухо с 10.30 до 16.30, это касается и некоторых социальных объектов.

акже в течение суток (с 9:00 2 декабря до 9:00 3 декабря) будут проводиться работы на крупнейшей водоподъемной станции города, в связи с чем может ухудшиться качество воды в кранах. В ходе ремонтных работ специалисты отремонтируют запорную арматуру и три задвижки на фильтрах диаметром 600 и 1000 мм, каждая из которых весит более полутонны. Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», скорые фильтры нужны для очистки воды от соединений железа, которые характерны для местных подземных вод.

Несмотря на то, что вода останется в общем-то безопасной, она может содержать осадок. Правда, это касается не всего города, а лишь трех районов — Коминтерновского, Ленинского и Советского. Жителям этих районов, прежде чем использовать в эти сутки воду в пищу, нужно будет дать ей отстояться в течение полутора часов, а затем процедить через ватно-марлевый фильтр или хлопковую ткань. Также, чтобы употреблять воду было еще более безопасно, можно ее дополнительно прокипятить, а лучше просто заранее запастись чистой водой.

Марина Хоружая