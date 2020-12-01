Благодаря известному рэперу Басте в Санкт-Петербурге закрыли Ледовый дворец. Такое предписание выдал Роспотребнадзор, ознакомившись с видео концертов Басты, которые прошли 27 и 28 ноября и собрали в стенах Ледового дворца порядка 13 тысяч человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила, что на выступлениях репера собралось недопустимое количество человек. Вывод об этом можно было сделать, посмотрев видео с концерта, которые выкладывали поклонники в соцсетях. По мнению Поповой, такая обстановка создала явную угрозу заражения людей коронавирусной инфекцией, которые после посещения культурного мероприятия, принесли вирус еще домой и на работу.

Организаторы мероприятия заверили, что соблюдали все меры предосторожности — на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски. Чтобы люди были подальше друг от друга, они даже построили сидячий партер. Городской комитет по культуре, который, проверив фотографии не нашел нарушений, решил провести повторную проверку. Также управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поручено проверить все обстоятельства проведения концерта и принять необходимые решения.

Напомним, что две российские столицы приходится почти 40% суточного прироста заболеваемости коронавирусом.

Марина Хоружая